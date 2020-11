Ölspur behindert Verkehr im Aathal

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ist am vergangenen Wochenende mehrmals ausgerückt. Am späteren Samstagnachmittag sowie am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr wegen Autos ausrücken, die aufgrund eines Lecks Kraftstoff verloren, der sich dann auf der Fahrbahn verteilte.

Am Samstag trat aus dem Tank eines Autos an der Steinbergstrasse in Seegräben Diesel aus. Gestern Sonntag kam es nochmals zu einem ähnlichen Einsatz, ebenfalls in Seegräben, diesmal an der Zürichstrasse im Aathal. Ein Auto verlor dabei Öl, das auf die Strasse tropfte. Die Diesel- respektive Ölspur konnte von der Feuerwehr mit einem Ölbinder beseitigt werden.

Küchenbrand selber gelöscht

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind am Freitagabend zudem kurz nach 19 Uhr an der Weidstrasse in Wetzikon Bratpfannen in der Küche eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Mit Hilfe einer Löschdecke schafften es die Bewohner, das Feuer selbständig unter Kontrolle zu bringen, so dass dieses beim Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht war. So beschränkte sich die Arbeit der Einsatzkräfte auf die Kontrolle der Küche. Verletzt wurde niemand. (rst)