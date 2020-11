Dieser Verein kennt kein Bankgeheimnis

Sie sind ersehnte Zwischenstopps auf einer Wanderung. Sie sind Orte der Ruhe für kurze Verschnaufpausen. Sie stechen einem schon von weitem ins Auge. Die Rede ist von den knallroten, rustikalen Sitzbänken, die am Waldrand, am Weiher oder auch an einer Kreuzung mitten im Dorf stehen.