Die Odyssee der Befürworter

Der Wunsch nach einer Tagesschule in Dübendorf ist alles andere als neu. Entsprechende Aufzeichnungen in der Schweizer Medien-Datenbank gehen bis ins Jahr 1985 zurück. Damals, am 13. Juni, veröffentlichte die NZZ eine eingesandte Meldung, mit der eine lokale Arbeitsgruppe zu einer Podiumsdiskussion zum Thema «freiwillige öffentliche Tagesschule in Dübendorf?» einlud. Der Anlass fand im Lindenhaus statt, das wenige Jahre später abgerissen wurde, die Idee aber überlebte.