«Das Schnapsmachen habe ich mit der Muttermilch aufgesogen»

Bekannte hätten Felix Kunz schon öfters gesagt, dass er für seine Aussicht eigentlich mehr Steuern zahlen müsste, sagt der Maurmer. Von seinem Hof in Forch aus sieht man direkt auf den Greifensee. An diesem Novembermorgen ist die Sicht ideal: Das Wasser glitzert im Sonnenschein. Die letzten Frühnebelfetzen verflüchtigen sich. «So schön ist die Aussicht hier allerdings selten. Gestern sah man hier bloss ein grosses Nebelmeer», sagt Felix Kunz, der die Schnapsbrennerei auf dem Hof bis vor Kurzem in dritter Generation führte.