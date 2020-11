Trotz Schwierigkeiten in Männerdomäne hochmotiviert

Eigentlich ist die grosse Mehrheit der Lernenden in der Hotel- und Gastrobranche zufrieden. Doch insbesondere der Kochberuf hat seit Jahren ein Problem. Nach der Ausbildung ist gut die Hälfte der Lernenden nicht mehr in der Branche tätig. Das geht aus Studien hervor, die die Hotel und Gastro Union seit 2004 regelmässig in Auftrag gibt.