Das Zürioberland – die Skiregion Nr. 1 in diesem Winter!

Herzblut



Elf von zwölf Skigebieten im Zürioberland betreiben Ihre Skilifte mit viel Freiwilligenarbeit – und der zwölfte hilft diesen mit ganzen Kräften! Das Engagement aller, spüren die Besucher jeden Tag.



Zusammenarbeit



Sieben Skigebiete arbeiten eng zusammen und bieten gemeinsam ein regionales Saisonticket an. Sie als Gast profitieren von freier Fahrt und der Möglichkeit, stets die passendste Piste auszuwählen! Auch das Skigebiet Engadin St. Moritz beteiligt sich: Mit dem Kauf des Saisonabonnements profitieren Sie von 25% Rabatt auf den nächsten Online-Kauf eines Engadiner Skitickets.



Kinderfreundlich



Kinderlifte soweit das Auge reicht: Vom 170 m Ponylift bis zur Sesselbahn bestehen Steigerungsmöglichkeiten, immer im Blickfeld der Eltern. Und oftmals sind die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade in unmittelbarer Distanz: Während das kleine Geschwisterchen am sogenannten «Händschefrässter» übt, fordert sich das ältere bereits am steilen Bügellift nebenan. So sind die Kids optimal gerüstet für die grosse Welt des Skifahrens.



Direkt vor der Haustüre



Die kurze Anreise und die oft nebelfreie Lage ermöglichen spontane Ausflüge. Die Skilifte bereichern im Winter das Dorfleben und für einen Schwatz ist stets gesorgt. Und wer kann schon direkt nach der Arbeit noch kurz zum Nachtskifahren?



Das Zürioberland fährt Ski: Bewegung an der frischen Luft hält gesund. Die Skilifte sind auf den Winter vorbereitet und heissen Sie herzlich willkommen.

Skipass Zürioberland: Der Skipass Zürioberland ist gültig bei den Sportbahnen Atzmännig, Skilift Steig (Bäretswil), Skilift Fischenthal, Skilift Steg, Skilift Oberwangen, Skilift Sternenberg, und dem Skilift Schafbüel (Wildberg).

Informieren Sie sich unter www.zürioberland-tourismus.ch.