«Warum sollte man mit Improtheater nicht reich werden?»

«Den Scheinwerfer hat es neulich erst gebutzt», sagt Niggi Hégelé, lacht und zeigt an die dunkle Bühnendecke in der Zürcher Töpferei. Noch ist dieser Raum das Hauptquartier des Improtheater-Ensembles anundpfirsich, in dem Hégelé seit acht Jahren spielt. Anfang März soll dann das «Theater im Zollhaus» eröffnen, schweizweit die erste Bühne nur für Improvisation und die neue Heimat des anundpfirsich-Ensembles.