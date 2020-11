Roger Hodgson verschwindet vom Rock-the-Ring-Programm

Nena, Foreigner, 3 Doors Down, Alan Parsons - und Supertramps Roger Hodgson. Das Rock the Ring 2020 hätte eine ganze Reihe grosser Namen in den Betzholkreisel in Hinwil gelotst. Corona machte dem Festival den Garaus, die Veranstalter wollten deshalb das Programm möglichst in vollem Umfang um ein Jahr nach hinten schieben.

Das klappt so nicht. Denn am Donnerstag hat Roger Hodgson die Organisatoren informiert, dass er die gesamte Tour im kommenden Jahr absagen wird. Damit entfällt auch seine Show am Rock the Ring, wie die Veranstalter auf Facebook mitteilen.

«Wir sind alle sehr enttäuscht.»



Roger Hodgson

«Leider sehen wir vermehrt, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis grosse Konzerte wieder sicher durchgeführt werden können», zitiert Rock the Ring den Alt-Star. «Darum müssen wir und unsere Veranstalter schweren Herzens die gesamte 2021-Tour absagen. Wir sind alle sehr enttäuscht, doch leider ist diese Entscheidung unumgänglich.» Die Gesundheit aller stehe an erster Stelle. «Ich freue mich aber jetzt schon darüber, euch alle wieder zu sehen, wenn die Pandemie vorbei ist.»

Hodgsons Absage ist die erste für das Festival im kommenden Juni. Die Veranstalter teilen mit, dass sie auch mit den weiteren geplanten Künstlern in Kontakt stünden und die Festivalgänger laufend über neue Entwicklungen informieren wollten.