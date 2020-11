Beleuchtete Brunnen statt Räbeliechtliumzug

Der Verein Räbeliechtliumzug Fehraltorf musste wie andernorts auf den beliebten Räbeliechtliumzug verzichten. Kurzentschlossen wurden stattdessen am Donnerstagabend die im Dorfkern aufgestellten Brunnen mit beleuchteten Räben dekoriert. Am Morgen wurden die am Räbenschnitzen teilnehmenden Kindergarten- und Schulklassen mit einem gesponserten Znüni bedient.

«Erfreulicherweise haben zahlreiche Anwohner des Quartiers ihre Fenstersimse und Hauseingänge ebenfalls mit Räben geschmückt, was den Besuchern einen sehr idyllischen Abendspaziergang bei ausgezeichneten Wetterbedingungen ermöglichte», sagt Hans-Jürg Gehri, Präsident des Vereins.