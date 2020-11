Wie eine Katze von Effretikon nach Dübendorf umzog

Ursina Dubachs Katze ist ein neugieriges Tier. «Sternli interessiert sich sowohl für Menschen als auch für Hunde. Sie schnuppert überall», sagt die Effretikerin. So war es kürzlich auch zu verlockend für die sechsjährige Katzendame, als der Umzugswagen von Dubachs Nachbarn in Effretikon offen stand. Unbemerkt erkundete die Katze das Mobiliar der Nachbarn, als plötzlich die Tür geschlossen wurde und das Auto mitsamt Sternli zur neuen Wohnadresse in Dübendorf gefahren wurde.