Illnau-Effretikon und Lindau spannen bei Nachbarschaftshilfe zusammen

Hilfe holen, wenn irgendwo eine helfende Hand gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgen die verschiedenen Anbieter nachbarschaftlicher Hilfe. Neu koordinieren die Stadt Illnau-Effretikon und die Gemeinde Lindau solche Angebote für alle Generationen.

Die Nachbarschaftshilfe Illnau-Effretikon / Lindau besteht aus zwei Teams. Diese sollen bestehende Unterstützungsangebote ergänzen so etwa beim Einkaufen, Kochen, Tiere betreuen, Kinder hüten oder bei der Unterstützung in administrativen Dingen. Die Hilfeleistungen werden von Freiwilligen aus dem eigenen Ortsteil gegen eine Spesenpauschale erbracht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Suche nach Freiwilligen



Die Nachbarschaftshilfe Illnau-Effretikon / Lindau ist ein Zusammenschluss der Nachbarschaftshilfe der Vernetzungsplattform 60+ und der Nachbarschaftshilfe Oberillnau, die während der ersten Pandemiewelle entstanden ist. Aktuell suchen die Nachbarschaftshelfenden Freiwillige, welche etwas Zeit für andere einsetzen möchten und Kontakte schätzen.

Die Nachbarschaftshilfe von Illnau ist via illnau@nachbarschaftshilfe-ilef.ch

oder unter 079 584 09 63 erreichbar. DIe Nachbarschaftshilfe Effretikon und Lindau unter effretikon@nachbarschaftshilfe-ilef.ch oder via 079 150 16 93. Weitere Informationen finden sich zudem unter www.nachbarschaftshilfe-ilef.ch