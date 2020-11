«Anfangs fanden es alle ein bisschen komisch»

Die Kindhauserin Denise Schlumpf hat an der SRF-Sendung Jobtausch teilgenommen. Zusammen mit ihrer Kollegin Nicole Knechtle ist die BH-Herstellerin nach Regensburg gereist, um dort im «Hutkönig» das Hut-Handwerk zu lernen. In der Reality-Show werden Schweizer ins Ausland geschickt, um sich dort der beruflichen Realität zu stellen. Im Gegenzug müssen die ausländischen Arbeiter hierzulande den Job ihrer Schweizer Kollegen übernehmen. Im Zentrum steht die Frage, ob es die Teilnehmer schaffen, sich im fremden Umfeld zu behaupten. Die Sendung läuft am Freitag, 13.