«Mir fehlt die Zürcher Perspektive auf die Französische Revolution»

Mit einer Weinflasche aus seinem eigenen Weingut will Jacob Irminger die Fremden willkommen heissen und sie mit offenen Armen empfangen. Doch die Russen schenken seiner Geste keine Beachtung, stechen den ehemaligen Zürcher Regierungsrat eiskalt nieder und plündern anschliessend sein Haus. Irmingers Frau verschonen sie, wohl aus Mitleid, so dass sie zu einem Freund flüchten kann. Was sich anhört wie eine neue Folge des «Tatorts», soll sich laut Erich Sutter vor über 200 Jahren genauso in Wipkingen abgespielt haben.