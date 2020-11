Leere Bars prägen das Bild

Seit Ende Oktober gilt schweizweit eine Sperrstunde. Discos und Bars sind ab 23 Uhr geschlossen. In Restaurants und Bars dürfen höchstens noch vier Personen an einem Tisch sitzen – eine Ausnahme gilt für Familien mit Kindern. Was macht dies mit den Tösstaler Beizen? Wir vom «Töβthaler» – genau gesagt die Redaktoren Rolf Hug und Rafael Lutz – machten uns am Freitagabend ein Bild davon.