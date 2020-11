Bubiker Gemeinderat will schon wieder die Steuern erhöhen

Die von der RPK angesprochenen Massnahmen listet der Gemeinderat in einem Geschäftsbericht zur wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Er schreibt, im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan würden die finanzpolitischen Ziele und der mittelfristige Haushaltausgleich deutlich verfehlt. «Es droht ein Bilanzfehlbetrag.»

Stammgleis soll verkauft werden

Dies könne entweder mit tieferen Aufwendungen oder durch höhere Erträge umgesetzt werden. Trifft beides nicht ein, sieht der Gemeinderat als letzten Ausweg nur noch eine Steuererhöhung, und zwar um 5 bis 8 Prozentpunkte.

Um die Schulden weiter zu senken, müsse zudem erwogen werden, unrentables Finanzvermögen zu veräussern. Damit spricht der Gemeinderat wohl zwischen den Zeilen auch den geplanten Teilverkauf des ehemaligen Industriegleises an.

Nicht einmal die Hälfte ist selbst finanziert

Die Schuld für die aktuelle Misere ortet der Gemeinderat derweil vor allem in der Vergangenheit, wie sein Rückblick in die letzten fünf Jahre zeigt. Nachdem die Aufwendungen bis 2017 ungefähr stabil geblieben seien, hätten in den letzten beiden Jahren insbesondere in den Bereichen Allgemeine Dienste, Gesundheit und Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe deutliche Kostensteigerungen stattgefunden. Die Schule habe hingegen die Kosten leicht senken können.

Nach dem Einbruch der Steuerkraft 2016 seien ab 2017 wieder steigende Steuererträge verzeichnet worden. Für die vergangenen fünf Jahre stehe den vergleichsweise durchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 15 Millionen Franken im Steuerhaushalt eine Selbstfinanzierung von 7 Millionen Franken gegenüber. Dies entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von 46 Prozent.

«Bubikon konnte somit nur knapp die Hälfte der Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die andere Hälfte mussten Schulden gemacht werden», so der Gemeinderat.

Überdurchschnittliche Verschuldung

Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen resultiere ein Haushaltsdefizit von 9 Millionen Franken. Wegen der negativen Selbstfinanzierung in den Jahren 2016 und 2017 habe sich der Haushalt in diesen beiden Jahren überdurchschnittlich verschuldet.

Ende 2019 habe die Nettoschuld 12 Millionen Franken betragen, was einer vergleichsweise hohen Verschuldung entspreche.

«Deutliche Zunahme an Schulden»

Noch düsterer zeichnet der Gemeinderat allerdings das Zukunftsszenario: Die Prognose des Finanzhaushaltes sei durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Aus der Erfolgsrechnung resultiere eine sehr tiefe Selbstfinanzierung, 2023 liege dies gar im negativen Bereich. Die geplanten, durchschnittlich hohen Investitionen von 17 Millionen Franken könnten lediglich zu 8 Prozent selbst finanziert werden. «Dies führt zu einer deutlichen Zunahme der Schulden.»

Im Steuerhaushalt werde mit einem Haushaltdefizit von 15 Millionen Franken gerechnet. Die Schulden dürften sich laut Gemeinderat beinahe verdoppeln. Die Nettoschuld liege am Ende der Planung, also im Jahr 2024, bei 27 Millionen Franken, was einer sehr hohen Verschuldung entspreche.

Spurgruppe überarbeitet finanzpolitische Ziele

Zum Ende kommt noch einmal die Warnung: «Unter diesen Voraussetzungen muss mit weiteren Steuerfusserhöhungen gerechnet werden.»

Weil ohne diese Massnahme keines der finanzpolitischen Ziele erreicht werden könne, habe der Gemeinderat eine Spurgruppe ins Leben gerufen, die die diese Ziele überarbeite. Der Fokus liege auf den Aufgaben, den Ausgaben und den Einnahmen der Gemeinde.

Weitere Details zum Budget



Die Investitionsrechnung 2021 weist bezüglich des Verwaltungsvermögens Ausgaben von rund 3,6 Millionen sowie Einnahmen von rund 730‘000 Franken aus. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von knapp 3 Millionen Franken.



Bezüglich des Finanzvermögens sind für das Jahr 2021 weder Ausgaben geplant, noch Einnahmen veranschlagt.