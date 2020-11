Begegnen ist mehr als Co-existieren

Am Montag hat der Gemeinderat den Projektierungskredit fürs Zeughausareal beschlossen. Damit ist das Kultur- und Begegnungszentrum seiner Realisierung zwar einen Schritt näher. In den kritischen Voten wurde jedoch ein Gefühl von Ausgeschlossensein laut: Die SVP übte etwa Kritik an einer «Kulturelite», die sich das Areal aneignet. Von den Befürwortern wurde Mantra-artig der Begriff des «Zeughausareals für alle» wiederholt.