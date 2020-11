Auch in den Oberländer Spitälern sind noch Intensivbetten frei

Mitte Oktober gaben die Spitäler in Uster und Wetzikon erstmals bekannt, wie viele Corona-Patienten in ihren Betten behandelt werden. Die beiden Spitäler verzichteten in der Folge jedoch darauf, regelmässig Zahlen zur Entwicklung der Pandemie in der Region zu veröffentlichen. Stattdessen verwiesen sie an die Gesundheitsdirektion des Kantons sowie ans Bundesamt für Gesundheit.