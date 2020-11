«Manches aus der Science-Fiction wird tatsächlich zur Realität»​​​​​​​

Vor kurzem erschien Ihr erster Cyberpunk-Roman «Engineered Minds». Was ist das für ein Genre?

Martin Riesen: Cyberpunk ist eine Unterkategorie der Science-Fiction, in der die Autoren einen düsteren Blick in die Zukunft werfen. Die Handlung spielt zwischen 50 und 100 Jahren in der Zukunft und fokussiert sich auf die Probleme auf unserem Planeten. Themen sind etwa Grosskonzerne, die durch ihr Wachstum mehr Macht erlangen als so manche Staaten.