«Man nimmt die Anliegen der Pflege zu wenig ernst»

Sie sind die Hotspots der Corona-Pandemie in der Schweiz: die Altersheime. Über die Hälfte aller Corona-Todesfälle gehen auf Bewohner von Pflegeheimen zurück. Vom Virus betroffen sind aber auch viele Angestellte. Immer wieder stecken sich Pflegemitarbeitende an und fehlen dann. Auch wegen Ermüdungserscheinungen dallen immer wieder Angestellte aus. Die Lage ist also ernst.