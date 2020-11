In Wila zeigt man sich vom Statthalter-Entscheid wenig beeindruckt

Die Worte waren deutlich, die der Pfäffiker Statthalter Hans Rudolf Kocher (EVP) in einer kürzlich versandten Medienmitteilung zum Observierungsartikel in der Wilemer Polizeiverordnung wählte. Für diesen fehle «eine übergeordnete kantonale Grundlage». Zudem bemängelte er, dass der umstrittene Artikel die Anforderung an eine genügend klare gesetzliche Grundlage «in keiner Weise» erfülle.