Bunt sind schon die Wälder…

Vom Bahnhof Turbenthal aus führt der gut markierte Wanderweg Richtung Bichelsee die Wandergruppe durch verschiedene Quartiere des Dorfes. Über die Feldstrasse gelangt sie schliesslich an die verkehrsreiche St. Gallerstrasse. Dort biegen die Senioren links in den Radweg bis zur Garage am Dorfrand von Kehlhof ein, wo die Kantonsstrasse und der Chatzenbach zu überqueren sind.

Informativer Naturpfad