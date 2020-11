Was ist das für eine mysteriöse Pflanze im Wetziker Morgenhölzli?

Wie ein Leuchtturm aus Chlorophyll sticht sie aus dem herbstbraunen Brombeerdornenmeer am abgholzten Hang des Morgenhölzlis in Wetzikon heraus. Sie fällt auf; erinnert an eine Sonnenblume, ist aber augenscheinlich keine. Dafür wäre sie zu gross – vier Meter vielleicht, mit herzförmigen Blättern so lang wie ein Unterarm und einem faustdicken, verholzten Stamm.

«Das nennt man Stockausschlag.»



Stefan Burch, Revierförster