Der Baumerfladen – ein bisschen Appenzell im Tösstal

Es ist Herbst im Tösstal. Die Wälder zeigen sich wieder in ihrem farbigsten Kleid. Die Tage werden wieder kürzer, in der Luft liegt eine erfrischende Kühle. Und mitten im Ortskern von Bauma gibt es in der Konditorei Voland ein ganz spezielles Gebäck zu entdecken. Denn wenn wieder ein würziger Duft durch die Backstube zieht, hat auch die Lebkuchenzeit und damit die Hochsaison für den Baumerfladen begonnen, die bekannteste Spezialität der Tösstaler Konditorei.

Viele fleissige Hände braucht es, damit in der Vorweihnachtszeit die Baumerfladen rechtzeitig zum Genuss bereit sind. «Wir stellen rund 3500 Stück her», erzählt René Schweizer, Bäcker- und Konditormeister und Inhaber der Konditorei Voland. Die meisten Schritte sind nicht allzu kompliziert: Der Teig muss gelagert, ausgerollt und ausgestochen, und schliesslich gefüllt werden. Danach kommt der Lebkuchen in den Ofen. Doch etwas ist eben doch aussergewöhnlich bei der Herstellung des Baumerfladens, denn an einigen Tagen steht Schweizer ganz alleine in der Backstube. Das Rezept des Lebkuchenteigs ist geheim – und das soll auch so bleiben.

Nur René Schweizer kennt die Teigrezeptur, nach der der einzigartige Baumerfladen hergestellt wird. Seit 118 Jahren wird das Geheimnis wohlbehütet und jeweils nur an eine Person weitergegeben. Nicht ohne Stolz setzt Schweizer diese Tradition fort, seit er 2001 von seinem Vorgänger Siegfried Voland gleichzeitig mit dem Konditoreibetrieb auch die geheime Rezeptur übernehmen konnte.

Haselnuss- statt Mandelfüllung

Zurück geht das traditionelle Rezept des Baumerfladens auf den Bäckermeister Rudolf Bär. Hätte sich Bär nicht im Jahr 1902 in Bauma niedergelassen, so würde es den Baumerfladen – offiziell heisst das Gebäck übrigens Baumer Lebkuchen – in seiner heutigen Form wohl gar nicht geben. Bär ist allerdings kein waschechter Tösstaler. Im Jahr 1902 siedelte er der Überlieferung nach aus dem Appenzellerland nach Bauma über – und brachte gleich noch ein innovatives Rezept mit.