clevergie Hinwil - Ihre Energiearchitekten

Julian Riesen, Projektleiter:

«Mit der Installation einer qualitativ hochwertigen PV-Anlage investiert man auch in die nächste Generation. Ab dem Zeitpunkt der Amortisation liefert die PV-Anlage kostenlosen Strom.

Gerade weil uns diese Anlagen so lange begleiten, sind mir die Ästhetik und eine saubere Integration in das Dach auch sehr wichtig. So garantieren wir eine hohe Akzeptanz, einen minimalen Eingriff in unser Landschaftsbild und die Möglichkeiten auf allen geeigneten Dächern eine Solaranlage zu Installieren.»