In acht Tagen aus dem Boden gestampft

Die Szene wirkt skurril. Eine medizinische Fachfrau mit hellgelbem Overall, Gesichtsmaske und Schutzbrille steht auf Zehenspitzen auf dem Flugplatz in Dübendorf. Sie streck ihren halben Oberkörper durch das geöffnete Fenster eines Porsche SUV, hält in der einen Hand ein Wattestäbchen und in der anderen das Gesicht eines Mannes, um ihn auf Covid-19 zu testen.