Feuerwehr Rüti muss mitten in der Nacht Keller auspumpen

Die Feuerwehr Rüti musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einsatz an der Steinacherstrasse in Rüti ausrücken. Ein Anwohner hatte Wasser in seinem Keller entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilt. Rund 20 Zentimeter Schmutzwasser, das durch den Ablauf zurück gedrückt wurde, staute sich dort.

Die Ursache war laut Mitteilung auf eine angrenzende Baustelle zurückzuführen, auf der aus noch unbekannten Gründen die Schmutzwasserpumpe versagt hatte. Weil sich das Wasser im Kanal staute und nicht mehr ablaufen konnte, drückte es in den Keller der Liegenschaft.

Mit Pumpen und Wassersaugern gelange es der Feuerwehr, den Wasserschaden zu beseitigen. Nach rund 2,5 Stunden war der Einsatz beendet. Die Kreuzung Moos- und Steinacherstrasse musste während dieser Zeit für den Verkehr gesperrt werden. (tab)