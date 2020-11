Bei schönem Wetter: Zufahrtsbeschränkung auf der Strahlegg

Das schöne Wetter treibt die Ausflügler jeweils in Scharen auf die Strahlegg. Am Wochenende des 23. Oktobers endet der Drang nach frischer Luft und einer Wanderung an der Sonne in einem Chaos. Laut Sarah Tiefenbacher, die zusammen mit ihrem Mann Felipe Rojas das Restaurant Sennhütte führt, sei es an besagtem Wochenende «ausgeartet».