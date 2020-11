Maskenpflicht im Fitness – Ja, aber…

Es gibt sie in Pink, Blau, Grün. Mit Tieren, Mustern und Sprichwörtern darauf. Man trägt sie aktuell fast überall: Beim Einkaufen, im Zug, am Flughafen, in der Altstadt – und neu auch beim Sport. Die Rede ist von der Schutzmaske, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern, beziehungsweise verlangsamen soll. Die Einführung der Maskenpflicht im Sport sorgt jedoch für Verwirrung: Ist die Maske im Fitnessstudio nun Pflicht oder nicht? Darf ich sie ausziehen, während ich trainiere?