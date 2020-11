Eine ganze Station steht unter Quarantäne

Besonders hart treffen die Corona-Massnahmen ältere Leute. So auch jetzt wieder. Es brauche «mehr Einschränkungen in der Besuchsregelung durch die Alters- und Pflegeheime», heisst es in der neusten Verfügung der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 2. November. Denn nur so könne der «Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor neuen Ansteckungen» gewährleistet werden.