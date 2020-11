«Bewohner müssen nicht zwingend zurück hinter Plexiglas»

«Wir sind vorbereitet, und so turbulent wie im Frühjahr wird es sicher nicht». Das sagt der Gesamtleiter der Heime Uster, Martin Summerauer, über die zweite Welle in einem Interview der hauseigenen Zeitschrift «Intermezzo», das diese Woche erschienen ist. Inzwischen wurde er, wie die vielen Angestellten und Bewohner der Ustermer Heime von der Aktualität überholt. Die Corona-Fallzahlen sind seit dem Zeitpunkt, als das Interview geführt wurde, richtiggehend in die Höhe geschnellt und steigen weiter.