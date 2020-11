Auf dem Flugplatz wird Drive-In-Testzentrum eröffnet

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 steigt stark und entsprechend gross ist die Nachfrage nach Corona-Tests. Die Universitätsklinik Balgrist, das Air Force Center und der Space Hub der Universität Zürich eröffnen deshalb gemeinsam in Dübendorf ein Corona-Testzentrum. Am Freitag, 6. November, geht es in Betrieb.

Mit dem Auto ansteuern

Das Besondere am neuen Corona-Testzentrum ist, dass es mit dem Auto angesteuert werden muss. Für den Test müssen die Autofahrer das Fahrzeug nicht verlassen, wie Franziska Ingold von der Universitätsklinik Balgrist erklärt. «Der Prüfer geht zum Wagen, der Fahrer muss nur die Scheibe herunterlassen, und dann wird die Probe entnommen.» Wenn mehrere Personen im Auto sich testen lassen wollen, geht der Prüfer einfach von Fenster zu Fenster.

Der Anstoss für das neue Testzentrum ist laut Ingold vom Air Force Center gekommen, da es über die passende Infrastruktur und die notwendigen personellen Ressourcen für den Betrieb des Testzentrums verfüge. Der Space Hub der Universität Zürich, am Air Force Center tätig, unterstützt das Vorhaben konzeptionell, organisatorisch und personell. Die medizinische Verantwortung übernimmt Dr. med. Nic Zerkiebel.

Rita Fuhrer als Bindeglied

Eine wichtige Klammer habe die ehemalige Pfäffiker Regierungsrätin Rita Fuhrer gebildet. Sie ist einerseits Präsidentin Schweizerischer Verein Balgrist und andererseits Präsidentin der Stiftung «Flieger Flab Museum» im Air Force Center.

Die Universitätsklinik Balgrist will in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine aktive Rolle übernehmen. Es gelte, die weitere Ausbreitung des Virus unbedingt einzudämmen. Die Zusammenarbeit mit dem Air Force Center und die Ansiedlung des Testzentrums am Flugplatz Dübendorf leiste zudem einen Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Kanton Zürich, heisst es von der Medienstelle. Effiziente Testzentren dienten letztlich auch vielen Arbeitergebern und verhindern unnötige Ausfälle am Arbeitsplatz.

Online anmelden



Wer sich im neuen Corona Drive-in-Testzentrum testen lassen möchte, muss vorgängig das Online-Formular auf der Website ausfüllen und einen Termin vereinbaren. Zum Test ist ein amtlicher Ausweis sowie die Krankenkassenkarte mitzubringen. Die Website ist ab sofort online.



In Dübendorf können sich Personen testen lassen,



- die einen Test machen müssen (bei Symptomen, die zu Covid-19 passen; auf Empfehlung des Arztes oder des Coronavirus-Checks des BAG; bei Verdacht auf eine Ansteckung);

- die einen Test machen wollen;

- die in ein Land reisen, das den Nachweis eines negativen Tests verlangt.



Das Testzentrum ist Samstag/Sonntag von 10 bis 16 Uhr und werktags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können angepasst werden.