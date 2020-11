282 Ustermer fahren fast 18‘000 Kilometer Velo

Die Gewinner der Cyclomania-Aktion vom September haben ihre Preise erhalten: Es sind dies Natalie Frei und Martin Meier. Heute Mittwoch hat Stadtrat Stefan Feldmann (SP) ihnen den Hauptpreis von je 500 Franken Uster-Batzen überreicht, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Sie hatten sich in Uster mit 282 weiteren Teilnehmenden an der schweizweiten Aktion «Cyclomania» von Pro Velo Schweiz beteiligt.

Insgesamt haben die 282 Velofahrer dabei 17 881 Kilometer mit dem Velo zurückgelegt, heisst es in der Mitteilung weiter. Damit liegt die in Uster durchschnittlich gefahrene Distanz pro Person mit 63 Kilometern höher als der Durchschnitt aller Challenges, der bei 53 Kilometern liegt.

Aktion unterstützt die Verkehrsplanung

«Cyclomania» hat im September zum ersten Mal stattgefunden. Die Aktion animiere die Bevölkerung auf spielerische Art, vermehrt Velo zu fahren.Zusätzlich dazu leiste die Aktion auch einen Beitrag zur Verbesserung der Velo-Infrastruktur, heisst es weiter. Die Cyclomania-App verwendet ein Tracking-System, welches das Mobilitätsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer laufend erfasst.

«Die Mobilitätsdaten werden nach Abschluss der Aktion mit Einverständnis der Teilnehmenden den Gemeinden zur Verfügung gestellt. So tragen die gefahrenen Velo-Kilometer dazu bei, die Rahmenbedingungen fürs Velofahren zu verbessern», schreibt die Stadt.