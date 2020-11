Wila verzichtet künftig auf Crossiety

Die Gemeinde Wila beendet ihre Zusammenarbeit mit der Firma Crossiety. Das hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Crossiety betreibt einen sogenannten digitalen Dorfplatz, der zum Austausch dienen soll. Die digitale Plattform habe sich «nicht so entwickelt, wie es sich der Gemeinderat vorgestellt hat», heisst es weiter.

«Die Bevölkerung, die Vereine und das Gewerbe scheinen Crossiety offensichtlich nicht zu benötigen.» Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, den Vertrag mit Crossiety per Ende Dezember 2020 zu kündigen.

Newsletter geplant

Als Ersatz will die Gemeinde im nächsten Jahr auf der Internetseite der Gemeinde einen News- und Eventletter einrichten. Crossiety ist in Wila seit Februar 2019 aktiv. Die Idee hinter dem digitalen Dorfplatz war es, künftig das Zusammenleben in Wila attraktiver zu gestalten und den Austausch unter den Einwohnern, den Vereinen und dem Gewerbe zu fördern. (rl)