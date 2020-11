Herr Kranner, in der Innenstadt Wiens haben Terroristen mehrere Menschen getötet. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der Attacke erfahren haben?

Hermann Kranner: Ich fragte mich, was sind das für Leute, die so etwas machen? Man geht ja nicht einfach raus und tötet andere Menschen. Ist es eine Gehirnwäsche, die solche Fanatiker zu Terroristen macht? So eine Tat ist einfach himmeltraurig.