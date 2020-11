Drei junge Büsis vom Baum gerettet

Der Alarm erreichte die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben gestern Montag gegen 18 Uhr. Eine Katze steckte in einem Baum beim Chämtnerbach in Wetzikon fest. Wie die Feuerwehr mitteilt, entdeckte der Einsatzleiter vor Ort noch eine zweite junge Katze in den Ästen. Beide konnten gesichert und dem Tierrettungsdienst übergeben werden.