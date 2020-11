Der Lehrlingswettbewerb für alle

Livestream und Videokonferenzen

OK-Mitglied Simon Boller ist für die kurzfristige technische Umsetzung und damit den reibungslosen Ablauf zuständig. Ganz auszuschliessen sei ein kleines Chaos zwar nicht, aber «inzwischen sind wir alle geübt darin, an Onlinekonferenzen teilzunehmen.» Die Lernenden und Schüler können am LWZO nun also digital miteinander interagieren und sich über die Lehre und die spannenden Projekte austauschen. Auch die traditionelle Prämierung der Siegerprojekte durch eine Jury am Sonntag wird online in einem Livestream stattfinden.

Für die Lernenden wird die digitale Variante des Lehrlingswettbewerbs ebenfalls eine Umstellung sein. Besonders betroffen ist Cornel Mühlestein. Er befindet sich in der Ausbildung zum Konstrukteur und hatte die Hallenplanung und -koordination des LWZO entworfen. Aber auch wenn die Halle nun leer bleibt, war Mühlesteins Arbeit nicht umsonst. Seine Pläne wird er online präsentieren können. Er bleibt deshalb optimistisch und freut sich vor allem auf den Austausch mit den Sek-Schülern. «So bekommen sie einen Einblick in mein Projekt und können sehen, was ich als Konstrukteur mache. Ich bin zuversichtlich, dass das online klappen wird.»

Weitere Informationen unter lehrlingswettbewerb.ch/online