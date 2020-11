«Unappetitliche Provokation aus möglicherweise rechtsextremem Milieu»

Ein Judenstern auf der Kleidung eines KZ-Häftlings, eine Deutschland-Flagge, die von einem blutigen Messer durchschnitten wird, dazu Aufschriften wie «Arbeiterverräter» und «Volksverräter»: Es sind Sujets, die einem ins Auge stechen. Kürzlich so gesehen in einer Bahnhofsunterführung in Effretikon.