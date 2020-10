Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision in Wetzikon

Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen in Wetzikon sind am Freitagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Bönlerstrasse oberhalb des provisorischen Kreisels.

Um 15 Uhr fuhr ein 82-jähriger Lenker mit seinem Auto auf der Bönlerstrasse in Richtung Wetzikon. In einer langgezogenen Rechtskurve sei er mit seinem Wagen aus zurzeit noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.