Uster macht Party nach Vorschrift

In den Bars und deren Umgebung in Uster sind Entschuldigungen so oft zu hören, wie noch nie. «Sorry, das habe ich nicht gewusst», sagt ein Mann mit Fastfood-Sack in der Hand zu den Polizisten, die ihn auf die Maskenpflicht am Bahnhof aufmerksam machen. Die Polizisten wünschen einen schönen Abend und gehen auf eine Gruppe Jugendlicher zu, die mit Masken unter dem Kinn auf einer Bank sitzen.