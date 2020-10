Oberländer Spitäler haben – noch – genügend Kapazität

Die zweite Corona-Welle beginnt den Spitälern zuzusetzen. Nicht nur auf den Intensivstationen entstehen langsam Engpässe, sondern besonders auch beim entsprechenden Pflegepersonal. Die Zahl der Corona-Hospitalisierungen liegt bereits über dem Höchstwert der ersten Welle, wie der Regierungsrat am Freitagmorgen an einer Medienkonferenz berichtete. In der Region ist allerdings noch keine Panik angezeigt, ist einer gemeinsamen Antwort der Spitäler Wetzikon und Uster auf eine Anfrage der Redaktion zu entnehmen.