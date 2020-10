Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Wetzikon

Zwei Autos sind am Freitagnachmittag in Wetzikon miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Bönlerstrasse oberhalb des provisorischen Kreisels. Vor Ort waren Regio 144, die Feuerwehr und Schutz & Rettung Zürich. Ebenfalls gesichtet wurde die Öl- und Chemiewehr.

Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, konnte zum Zustand der Personen noch nichts sagen. Die Meldung sei erst um 15.11 Uhr eingetroffen.

Auto um eigene Achse geschleudert

Es scheint aber ein grösserer Unfall zu sein. Beide Autos sind an der Front stark beschädigt. Ein Helikopter hat um 16 Uhr eine verletzte Person ausgeflogen. Auch die andere Person hat sich beim Unfall verletzt.

Ein Polizeisprecher vor Ort sagt mehr zum Unfallhergang: Demnach handelte es sich um eine Frontalkollision. Die beiden Autos kamen einander aus auf der Bönlerstrasse entgegen und prallten aus noch ungeklärten Gründen zusammen. Dabei schleuderte es den aus Herschmettlen her nahende Wagen um die eigene Achse. Er kam in der Wiese neben der Strasse zu stehen.