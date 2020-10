Polizei ist wieder auf Corona-Patrouille

Die Umsetzung der neuen Corona-Massnahmen des Bundesrats sei ein «Hosenlupf» gewesen, sagt Andreas Baumgartner, Kommandant der Stadtpolizei Uster. So habe man am Donnerstag sämtliche Gastronomiebetriebe in Uster und Greifensee telefonisch oder persönlich vor Ort über die geltenden Neuerungen informiert – also über die ausgeweitete Maskenpflicht, die Beschränkung auf 4er-Tische und die Sperrstunde.