«Ein Parlament könnte durch Corona handlungsunfähig werden»

Herr Bäumle, Sie halten die Teilnahme an der Sondersession in Bern wegen des Coronavirus für unverantwortlich. Aber an der Sitzung des Dübendorfer Gemeinderats am Montag nehmen Sie teil?

Martin Bäumle: Ja, denn das ist eine komplett andere Ausgangslage. In Bern sind viel mehr Leute über eine längere Zeit zusammen als in Dübendorf. Und es ist letztlich nicht nur die Session im Bundeshaus selber. Die Politikerinnen und Politiker müssen ja auch nach Bern reisen, viele übernachten dort, sitzen gemeinsam in den Restaurants und zu Meetings und Gesprächen.