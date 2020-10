«Ein bisschen Trump steckt in uns allen»

Der Ustermer Miro Maurer spielt am Samstagabend im Central die «Trump Card» als Soloprogramm. Darin führt der Schauspieler in die Person und die gesellschaftliche Bedeutung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein. Eigentlich war am Dienstag eine zusätzliche Show mit anschliessender Übertragung der US-Wahlnacht geplant, die der Schauspieler moderiert hätte. Die Veranstaltung musste wegen den neuesten Corona-Massnahmen des Bundes jedoch kurzfristig abgesagt werden.