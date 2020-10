«Die Ju-Air ist verantwortlich dafür, wie die Piloten arbeiteten»

Im November wird der definitive Abschlussbericht zum Absturz einer Ju-52 der Ju-Air am Piz Segnas (GR), bei dem 20 Menschen ihr Leben verloren, erwartet. Die Ursache für den Absturz der HB-HOT im August 2018 ist indes bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Die «Sonntagszeitung» veröffentlichte Ende August dieses Jahres Auszüge aus dem Bericht, der mehrere Hunderte Seiten umfasst, und sich noch in der Vernehmlassung befindet.