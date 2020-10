Darf ich jetzt noch ohne Maske Joggen?

Muss ich beim Joggen oder Spazieren künftig eine Maske tragen?

Kommt darauf an, wo Sie joggen gehen. Am Donnerstag tritt eine ausgedehnte Maskenpflicht in Kraft, die auch an gewissen Orten im Freien gilt. Dazu zählen «belebte Fussgängerbereiche von urbanen Zentren und Dorfkernen» sowie alle anderen Orte, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wer also durch die Innenstadt joggt, sollte eine Gesichtsmaske bereithalten. Ein Lauf am Stadtrand oder im Wald ist hingegen problemlos ohne Maske möglich.

Wo sonst brauche ich eine Schutzmaske?

In allen Innen- und Aussenbereichen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen. Dazu zählen Zoos, Theater, Kinos, Restaurants und Bars ebenso wie Weihnachts- und Wochenmärkte. Neu gilt das Maskenobligatorium zudem am Arbeitsplatz, sofern der Abstand zwischen den Mitarbeitern nicht eingehalten werden kann. In Einzelbüros muss keine Maske getragen werden. Die Maskenpflicht an Bahnhöfen und Flughäfen sowie in anderen Wartebereichen des öffentlichen Verkehrs bleibt bestehen.

Mache ich mich strafbar, wenn ich zu Hause eine Geburtstagsparty mit 20 Gästen feiere?

Ja. Für private Veranstaltungen gilt neu eine Obergrenze von 10 Personen. Der Bundesrat begründet dies damit, dass sich viele Ansteckungen im privaten Rahmen ereignen. Wer sich nicht an das Verbot hält, kann mit einer Busse von 10’000 Franken bestraft werden. Noch strikter sind die Regeln aktuell in Genf, wo sich seit Montag nur noch 5 Personen treffen dürfen. Die Kantone haben generell das Recht, Regeln zu erlassen, die weitergehen als die vom Bundesrat festgelegten Mindeststandards.

Und wenn wir draussen feiern?

Auch im Freien gilt die Obergrenze von 10 Personen für private Veranstaltungen.

Schickt der Staat Kontrolleure zu mir nach Hause?

Kaum. Ob die Besucherlimite für private Anlässe eingehalten wird, lässt sich nur schwer kontrollieren. Diesen Punkt hatten auch die Kantone in der Konsultation bemängelt. Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, sagt: «Es ist nicht davon auszugehen, dass Polizeitruppen einen Fondueabend stürmen werden.» Massnahmen wie Hausdurchsuchungen wären aus seiner Sicht unverhältnismässig, um vergleichsweise geringfügige Verstösse aufzudecken. Jedoch könnten die Partygäste im Falle eines Corona-Ausbruchs nachträglich von den Contact Tracern zur Zahl der Teilnehmer befragt werden.