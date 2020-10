Schulhaus in Rikon soll für rund 2,65 Millionen erneuert werden

Das alte Schulhaus an der Tösstalstrasse in Rikon soll erneuert werden. Nun ist auch klar, wie viel diese Sanierung kosten soll: 2,645 Millionen Franken. So steht es in einem Protokollauszug des Gemeinderats. Dieser ist seit Kurzem auf der Internetseite der Gemeinde im Zusammenhang mit der kommenden Gemeindeversammlung vom 30. November aufgeschaltet.