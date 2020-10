Dürfen Hunde noch aus dem Greifensee trinken?

Seit kurzem erscheint der Greifensee stellenweise in einem grünen Schleier. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uster, wenn» zeigen sich Spaziergänger besorgt über die toxisch aussehende Färbung: Der Grund für die grüne Farbe könnten Blaualgen sein. Und diese können bekanntlich sowohl für Mensch, als auch für Tier gefährlich werden. Im August starben beispielsweise mehrere Hunde nach einem Bad im Neuenburgersee. Der Kanton Neuenburg verhängte in der Folge ein Badeverbot an einigen Stellen des Sees.