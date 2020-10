Züriost überträgt Dorfplatz-Debatte live

Seit Jahren beschäftigt die Frage nach einem grösseren Dorfplatz in Unterillnau die Illnau-Effretiker Stadtpolitik. Am 29. November entscheiden die Stimmbevölkerung an der Urne zwischen einem Neubau-Projekt und einer Umbau-Variante.

Am Mittwoch, 28. Oktober, findet im Stadthaussaal eine Podiumsdiskussion über dieses politisch heisse Eisen statt. Dabei stehen Kantonsrat Andreas Hasler (GLP), Stadtpräsident Ueli Müller (SP) für die Umbau-Vorlage ein, während FDP-Gemeinderat und Fraktionspräsident FDP, JLIE, BDP, Stefan Eichenberger sowie SVP-Gemeinderat Simon Binder für den Neubau argumentieren werden.

Organisatoren des Anlasses sind das Komitee «Dorfplatz Illau jetzt» – bestehend aus SP, Grüne, Grünliberale, CVP und EVP – sowie das Komitee «Ja zum grossen Dorfplatz», hinter dem SVP, FDP, Junliberalen und BDP stehen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Lage findet das Podium nur online statt, ohne Publikum vor Ort. Stattdessen wird die Debatte per Live-Stream übertragen. Interessierte können das Podium hier mitverfolgen.