Knall und Rauch im Heizungsraum

Ein Knall im Heizungsraum liess die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Usterstrasse in Wetzikon am Abend vom 19. Oktober aufhorchen. Bei einem Blick in den Heizungsraum stellten sie Rauch fest und alarmierten die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben.

Diese fand vor Ort jedoch lediglich Dampf und Wasser vor. Grund für den Knall und die Rauchentwicklung sei ein geplatzter Schlauch an der Heizung gewesen, lässt sie nun in einer Mitteilung verlauten. Das heisse Wasser sei dadurch ausgelaufen und habe Dampf erzeugt. Die Feuerwehr saugte im Heizungsraum das Wasser ab. Der vorsorglich alarmierte Rettungswagen wurde nicht beansprucht.